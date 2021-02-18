На Урале пациентку осудили за избиение медсестры

Мировой судья второго судебного участка Синарского района Каменска-Уральского (Свердловская область) приговорил местную жительницу Татьяну Рудь к одному году ограничения свободы за избиение медсестры, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что в январе прошлого года Татьяна Рудь находилась в качестве пациентки в кабинете травматологии поликлиники №2 Городской больницы Каменска-Уральского. Женщина была пьяна, из хулиганских побуждений в присутствии посторонних она побила медсестру. В частности, Татьяна Рудь схватила потерпевшую за волосы и ударила головой о стол. В результате медсестра получила закрытую черепно-мозговую травму.

Эксперты расценили повреждения как причинение легкого вреда здоровью. Осужденная полностью признала свою вину. Суд признал ее виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (пп. а, г, ч. 2, ст. 115 УК РФ). Приговор в законную силу еще не вступил.

Михаил Мананников