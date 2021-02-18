АФК «Система» будет управлять в Анапе сетью пансионатов экс-депутата ЗСК

Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) подписала соглашение на управление сетью пансионатов «Фея» в Анапе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента CHG Александр Швейн и гендиректора ГК «Фея» Евгения Янишогло.

Как говорится на сайте сети, «Фея» состоит из трех гостиниц на 2000 метров в целом. Таким образом, номерной фонд CHG после сделки увеличится в 1,5 раза (сейчас у нее 4500 номеров).

Евгений Янишогло заявил изданияю, что сотрудничество с СHG позволит сети «Фея» использовать дополнительные возможности ее развития, которые ранее были ей не доступны, как локальному участнику рынка. Александр Швейн отметил, что гостиницы подключат к платформе Cosmos.Travel, что позволит получить круглогодичную загрузку отелей.

Евгений Янишогло – бывший депутат городского совета Анапы. Он также приходится сыном Федору Янишогло – экс-депутату Законодательного собрания Кубани. По данным «СПАРК-Интерфакс», ГК «Фея» находится в их совместном владении: всего в состав группы входит шесть юридических лиц, выручка каждого по итогам 2019 года из них варьируется от 43 до 118 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на конец января 2021 года в арбитражном суде Краснодарского края находились три иска администрации Анапы к Федору Янишогло. Они были связаны с тем, что в июле 2020 года мэрия курорта подала иски о сносе гостиницы, построенной на песчаных барханах Джемете, и расторжении договора аренды земельного участка.

Алексей Белянин