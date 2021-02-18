В Екатеринбурге представили первый этап проекта развития Юго-Западного лесопарка

Компания «Атомстройкомплекс» выполнила первый этап проектных работ по благоустройству Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба застройщика. Проект разработали в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области» по заказу Минприроды Свердловской области.

Проект касается участка лесопарка от ул. Де Геннина до перспективной ул. Чкалова, говорится в сообщении. Он предусматривает две входные группы с картами тропинок парка, благоустройство двух существующих пешеходных маршрутов — «Северные подходы» и «Тропа лесничего», а также проекты двух площадок для отдыха, двух спортплощадок с тренажерами и скалодромом.

«Разработке проекта предшествовал учет всех существующих тропинок, несколько этапов изучения сложившихся сценариев использования территории лесопарка жителями, сбора их пожеланий и замечаний по развитию территории, а также последующее обсуждение с жителями концепции обновления парка, предложенной архитекторами»,— сказала директор по проектированию Екатерина Спирина. Она добавила, что главным результатом работы должна стать понятная навигация.

По мнению госпожи Спириной, сегодня жители не пользуются парком, так как не могут сориентироваться в нем. «На презентации концепции жители попросили нас вместо нескольких арт-объектов установить дополнительные лавочки, а также использовать антивандальные форматы малых архитектурных форм. Мы оставили только один арт-объект — металлическую фигуру медведя, которая рассчитана на то, чтобы по ней лазили дети. Также предусмотрели 17 отдельно стоящих лавочек вдоль "Тропы здоровья" в дополнение к типовым площадкам отдыха»,— сказала она.

Михаил Мананников