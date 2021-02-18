«Сибагро» построит завод по глубокой переработке зерна в Красноярском крае в 2023 году

Холдинг «Сибагро» планирует построить в Шарыповском районе Красноярского края завод по глубокой переработке зерна в 2023 году. Власти региона сообщили о подписании соглашения о взаимодействии по проекту с АО «Сибагро Биотех» («дочка» «Сибагро»). В настоящее время, по данным правительства края, завершены предпроектные работы. По словам председателя правления АО «Сибагро» Андрея Тютюшева, в Шарыповском районе существует профицит зерновых, который необходимо перерабатывать на месте.«Также здесь существуют большие мощности по энергообеспечению, есть соответствующие кадры»,— сказал он.

Планируется, что после выхода завода на полную мощность он сможет перерабатывать около 17% произведенной в крае пшеницы. Завод будет производить клейковину, лизин-хлорид, кормовые дрожжи, а также биоразлагаемый пластик.

Ранее компания сообщала, что выход на строительную площадку запланирован весной 2020 года. Инвестиции в проект назывались на уровне 15 млрд руб.

Оксана Павлова