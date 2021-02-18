Свердловскую область признали одной из отстающих по цифровизации здравоохранения

Свердловская область вошла в десятку регионов России, наиболее отстающих по цифровизации здравоохранения, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев объяснил, что критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг, внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

В антирейтинг также вошли Ивановская область, Приморский край, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым. Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.