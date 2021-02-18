WSJ: Саудовская Аравия с апреля повысит добычу нефти из-за роста цен

Саудовская Аравия планирует в ближайшие месяцы увеличить производство нефти в условиях, когда цены на нее растут. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В начале января Саудовская Аравия объявила о решении сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн баррелей в день. По данным WSJ, она собирается объявить об изменениях на очередной встрече ОПЕК+ в марте. При этом речь не идет об отказе от обязательств, так что наращивание добычи начнется не раньше апреля.

Цены на нефть на текущей неделе выросли до значений, которых они не достигали с начала пандемии COVID-19 — так, цена на нефть марки Brent превысила $65 за баррель впервые с января прошлого года. Рост вызван смягчением локдаунов во многих странах и связанным с этим подъемом экономики, а также рекордными морозами в некоторых американских штатах, где это негативно повлияло на добычу нефти марки WTI. WSJ пишет, что нынешние планы Саудовской Аравии еще могут быть пересмотрены, если ситуация изменится, власти страны пока не сообщали о своих намерениях ОПЕК.

По прогнозам Международного энергетического агентства, во втором полугодии восстановление спроса на нефть опередит производство, что приведет к сокращению ее запасов и может также повысить цены на нефть. Как пишет WSJ со ссылкой на мнения аналитиков, другие страны--производители нефти могут также отойти от принятых ими ранее обязательств по сокращению добычи, однако вряд ли это произойдет сразу после Саудовской Аравии, так как она сокращала добычу активнее прочих стран.

Яна Рождественская