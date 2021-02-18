В Татарстане количество наркопреступлений выросло до 5 тысяч

В прошлом году на территории Татарстана произошли свыше 5 тыс. наркопреступлений, что на 813 преступлений больше, чем за год до этого. Об этом на заседании Госсовета региона заявил глава МВД по республике Артем Хохорин.

По его словам, из общего числа наркопреступления 3,8 тыс. оказались преступления тяжкой и особо тяжкой категории. Кроме того, полицейские выявили 285 групповых наркопреступлений, в том числе 61 совершённое в составе организованной группы.

Из незаконного оборота по итогам 2020 года изъяли 199 кг различных наркотиков и психотропных веществ, включая 126,1 кг

синтетических наркотиков, 42,7 кг марихуаны, 10,7 кг гашиша,

9,2 кг маковой соломы, 3,8 кг героина.

Против лидеров и участников преступного сообщество, организовавших широкую сеть сбыта наркотиков в Татарстане и других субъектов РФ, возбуждено одно уголовное дело.

Также правоохранители республики в 2020 году пресекли деятельность девяти подпольных лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков и перекрыли 61 канал транспортировки наркотиков.

"Ъ-Казань"