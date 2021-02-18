Ярославская область получила 43 тысячи доз вакцины от коронавируса

Ярославская область с начала прививочной кампании против коронавируса получила 43 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), сообщил сегодня, 18 февраля на брифинге директор регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

Он отметил, что в регион до 26 февраля поступит ещё 8.2 тыс. доз вакцины. Господин Тубашов сообщил, что по данным на 8 часов 18 февраля в Ярославской области прививки от COVID-19 сделали около 33 тыс. жителей. Из них более 8,2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, поставив оба компонента вакцины.

В настоящее время в регионе открыто 46 прививочных пунктов в 30 государственных медицинских организациях. Запись на вакцинацию ведется на едином портале госуслуг и в кол-центрах поликлиник.

Дарья Сабаева