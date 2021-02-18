Дорожная инфраструктура Башкирии: текущие и будущие проекты

16 февраля в конференц-зале ВДНХ-Экспо в Уфе журналисты, представители городской администрации, правительства республики, АО «Башкиравтодор» и ООО «Башкирская концессионная компания» обсудили строительство и ремонт дорожной инфраструктуры в Башкирии. Участники пресс-завтрака поговорили о реконструкции развязки на проспекте Юлаева, строительстве моста-вставки через реку Белую, ремонте улицы Комсомольской и трассы Уфа-Аэропорт, а также о реализации проекта Восточного выезда.



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Константин Паппе, исполняющий обязанности начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы

Самый «больной» вопрос по дорогам, волнующий жителей Уфы и журналистов этой зимой, — ремонт развязки на пересечении проспекта Юлаева и улицы Валиди. Отвечая на него, исполняющий обязанности начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе сообщил, что срок ремонта развязки сокращен на один месяц: власти рассчитывают, что работы завершатся к 1 сентября текущего года. Приблизить дату сдачи объекта, по словам господина Паппе, удалось за счет пересмотра используемых ранее строительных технологий и привлечения дополнительных специалистов — из Уфы и Перми.

На улице Комсомольской, которая из четырехполосной станет шестиполосной, переносят инженерные коммуникации, достраивают ливневые коллекторы. Подрядные работы выполняет АО «Башкиравтодор». Укладку асфальта подрядчик рассчитывает начать весной и завершить к осени. Ремонт улицы оплачивается за счет средств, выделенных республике в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал господин Паппе, работы периодически приходится приостанавливать по разным причинам. Например, запланированную переврезку газопровода среднего давления отменили из-за морозов, так как для проведения работ необходимо было временно отключить от подачи газа около 70 домов.

Виктор Жульков, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ

На ремонт моста-вставки через реку Белую заложено 195 млн руб. федеральных средств. Еще 350 млн руб., как ожидают городские власти, Уфе выделят дополнительно из федерального бюджета. Сдача моста запланирована на осень текущего года. Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков отметил, что ремонтные бригады работают «в жестких стесненных условиях», благодаря чему жители города, по его мнению, «не испытывают неудобств из-за ремонта моста».

Азамат Таепов, заместитель руководителя по федеральным программам Управления дорожного хозяйства РБ

Представители администрации и правительства также рассказали о строительстве Восточного выезда из Уфы. В рамках проекта, напомним, предполагается соединить федеральные трассы М5 и М7, построив автодорожный тоннель, мостовой переход через реку Уфа и скоростную автомобильную дорогу.

Асабали Закавов, генеральный директор ООО «Башкирская концессионная компания»

Генеральный директор концессионера проекта — ООО «Башкирская концессионная компания» Асабали Закавов сообщил, что к концу февраля — началу марта в тоннельной части объекта планируется смыкание восточного и западного направления. «В активной стадии работы по сооружению опор мостового перехода. Уже хорошо видно всю трассу и объем произведенных работ», — рассказал он. По словам господина Закавова, концессионер планирует в этом году «совершить существенный прогресс, как минимум, в четыре раза нарастив объемы работ по сравнению с предыдущим годом». На проект, по словам генерального директора БКК, в 2021 году уже заложено 2,2 млрд руб. федеральных средств и 1 млрд руб. средств республиканского бюджета. Работа по привлечению недостающей части федерального финансирования для обеспечения запланированного объема строительно-монтажных работ ведется правительством республики. От стабильности финансирования безусловно будет зависеть и обеспечение своевременности сдачи объекта в эксплуатацию, отмечают в БКК.

Господин Закавов рассказал, что работы по строительству выезда выполняют свыше тысячи человек, в том числе — специалисты по строительству тоннелей из Турции. Вместе с тем, по его словам, к строительству привлечены и местные жители. Не менее половины рабочих, которые трудятся на площадке, — из Башкирии.

В конце прошлого года Восточный выезд вошел в тройку пилотных проектов, на которых в первом полугодии 2021 года проводится тестирование Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS). Система, направленная на повышение качества и устойчивости инфраструктурных проектов и привлечение дополнительного, в том числе зарубежного финансирования, была разработана ВЭБ.РФ совместно с Национальным Центром ГЧП и международной компанией АИКОМ по инициативе Министерства финансов России. Методика оценки включает три основных аспекта — «Экономика и управление», «Экология и климат» и «Качество жизни», который как раз предусматривает, в том числе, и вовлечение местного населения и бизнеса в реализацию проекта.

Достроить Восточный выезд планируется к концу 2023 года. «Мы надеемся, что финансирование и передача земельных участков будет происходить в плановом объеме и нам удастся выдержать заявленный срок», — отметил господин Закавов. Он также добавил, поскольку проект реализуется в рамках концессии, то «если дорога будет плохого качества или не будет соответствовать по каким-то критериям, все дефекты будут устраняться за наш счет, не за счет бюджета».

Динар Валеев, заместитель генерального директора по производству АО «Башкиравтодор»

О реализации госконтрактов по строительству и ремонту дорог в 2020 году рассказал заместитель генерального директора по производству АО «Башкиравтодор» Динар Валеев. Он отметил, что «с каждым годом количество объектов и объем осваиваемого финансирования увеличивается». В прошлом году «Башкиравтодор» выполнил работы на 22 объектах на сумму около 870 млн руб. в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Так, были отремонтированы дороги регионального и межмуниципального значения и улицы Уфы. В частности, в прошлом году «Башкиравтодор» завершил работы стоимостью 235 млн руб. на участках улицы Лисунова и бульвара Баландина в Уфе. По словам господина Валеева, это позволило разгрузить дороги в Инорсе и улучшить инфраструктуру в Калининском районе города.

Участники пресс-завтрака также обсудили ремонт трассы Уфа-Аэропорт. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков сообщил, что этим летом на дороге снова будут менять асфальт. По его словам, по новому ГОСТу, на таких трассах, как Уфа-Аэропорт, с загруженностью свыше 120 тыс. автомобилей в сутки, рекомендуется восстанавливать изношенные слои асфальта каждые два года. «Это то же самое, что менять набойки на каблуках, когда они изнашиваются», — сказал господин Жульков.

Как сообщили представители администрации Уфы и правительства республики, в 2021 году в Башкирии будут отремонтированы дороги и мосты в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае на сумму 1,5 млрд руб. Средства выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников пресс-завтрака. До новых встреч!