Назначен министр труда и соцзащиты Саратовской области

Министром труда и социальной защиты Саратовской области назначен Сергей Егоров. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

Комментируя назначение, глава региона пояснил, что господин Егоров, который в течение нескольких лет возглавлял Питерский район, «зарекомендовал себя целеустремленным, ответственным управленцем», район под его руководством «получил значительное развитие». Сергей Егоров около семи лет проработал председателем комитета по труду и социальному развитию, поэтому «хорошо знает сферу занятости», добавил Валерий Радаев.

Господин Егоров сменил на посту министра ушедшего на днях в отставку Сергея Наумова.

Марина Ковалева