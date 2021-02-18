18 февраля, четверг
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Реклама

Назначен министр труда и соцзащиты Саратовской области

Министром труда и социальной защиты Саратовской области назначен Сергей Егоров. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

Комментируя назначение, глава региона пояснил, что господин Егоров, который в течение нескольких лет возглавлял Питерский район, «зарекомендовал себя целеустремленным, ответственным управленцем», район под его руководством «получил значительное развитие». Сергей Егоров около семи лет проработал председателем комитета по труду и социальному развитию, поэтому «хорошо знает сферу занятости», добавил Валерий Радаев.

Господин Егоров сменил на посту министра ушедшего на днях в отставку Сергея Наумова.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Интервью

Мероприятие

Новости компаний

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя