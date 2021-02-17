Трое лишних

В правительстве Саратовской области ушли в отставку три министра. Губернатор региона Валерий Радаев объявил об увольнении по собственному желанию глав министерств образования, культуры и труда и соцзащиты. Они, как утверждают в правительстве, продолжат работу в тех же сферах, которые возглавляли. Кандидаты на пост новых руководителей еще на стадии рассмотрения. По словам главы региона, это решение связано не только с личной инициативой бывших министров, но и со структурными изменениями в областной администрации. Как писал „Ъ“, оптимизация исполнительной власти началась еще в прошлом году. Эксперты считают, что эти изменения не были ­необходимыми.

Глава Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление об увольнении глав трех министерств регионального правительства. Соответствующие документы были опубликованы вчера обладминистрацией. Так, в отставку по собственному желанию ушли министр образования Ирина Седова, возглавлявшая этот пост с апреля 2017 года, министр культуры Татьяна Гаранина (была назначена на должность в сентябре 2016 года) и министр труда и социальной защиты Сергей Наумов. Они переходят на другую работу, но, как утверждают в правительстве, остаются в той же сфере, которую ­возглавляли.

«У бывших министров глубокие знания проблематики социального блока. Большой опыт. Поэтому они продолжат свою деятельность в тех сферах и направлениях, которыми занимались. Сергей Наумов будет отвечать за взаимодействие органов власти с вузами, Татьяна Гаранина — планирует возглавить одно из учреждений культуры, Ирина Седова продолжит работу в сфере образования»,— уточнил господин Радаев.

Сами ушедшие в отставку министры пояснять свои решения не стали. Лишь господин Наумов уточнил, что будет заниматься взаимодействием правительства с системой высшего образования в качестве советника ­губернатора.

Кто займет ставшие вакантными должности, в правительстве не уточняют.

Глава региона отметил, что кадровые изменения связаны как с личной инициативой экс-министров, так и «с необходимостью решать новые ответственные задачи». Ранее он сообщал, что намерен оптимизировать структуру регионального правительства, с целью повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Так, введенные в феврале 2020 года должности заместителей председателя регионального правительства упразднили в декабре того же года. Как писал „Ъ“, тогда постов лишились первый зампред — министр финансов Вадим Ойкин и зампред Сергей Наумов, которого в том же месяце назначили главой министерства труда и соцзащиты. На должность зампреда по социальной сфере в январе 2021 года был назначен директор Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ Роман Грибов. Вскоре после этого губернатор принял отставку заместителя председателя правительства Василия Разделкина, который занимал этот пост с марта 2014 года. В феврале на должности заместителей председателя правительства Саратовской области назначили Андрея Архипова и Романа Ковальского. За обоими также сохранились посты министров — промышленности и энергетики и сельского хозяйства.

Вчерашнее кадровое решение Валерий Радаев назвал «планомерным обновлением команды регионального правительства» и «кадровым укреплением».

По мнению главы фракции ЛДПР в Саратовской облдуме Станислава Денисенко, это решение связано с недовольством главы региона работой министров. «Если кадры не идут на повышение, значит, они не справились с поставленной задачей. Я так понимаю, их работодатель, в данном случае Валерий Радаев, оказался недоволен выполнением их работы, поэтому было принято такое серьезное и важное решение»,— прокомментировал депутат.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) убежден, что отставка министров «положительно не повлияет на развитие сферы образования, культуры или социальную политику». «Кадры, которые уходят, и кадры которые придут вновь — это люди, не являющиеся независимыми, то есть они не могут сами принимать решения. В лучшем случае они просто транслируют то, что им говорит руководство региона, в худшем — федеральную повестку, которую нам навязывают»,— считает господин Бондаренко.

Политолог Александр Пантелеев считает, что отставка министров не имеет обоснования. «Нигде не было информации о том, что эти министры плохо работают. Они не сделали ничего, что позволило бы решить вопрос о необходимости их отставки. Одно дело — отставить одного министра, другое — обезглавить весь социальный блок. Я не помню еще такого случая, это событие из ряда вон выходящее»,— отметил политолог. При этом, по мнению эксперта, кадровое решение — «чисто политический ход». «Необходимо у населения Саратовской области создать впечатление, что губернатор активен, он действует, заботится о работе правительства, меняет людей, назначая наиболее активных. Это перестановки ради перестановок»,— полагает господин Пантелеев.

Мария Шахрай