Трое лишних

В правительстве Саратовской области ушли в отставку три министра. Губернатор региона Валерий Радаев объявил об увольнении по собственному желанию глав министерств образования, культуры и труда и соцзащиты. Они, как утверждают в правительстве, продолжат работу в тех же сферах, которые возглавляли. Кандидаты на пост новых руководителей еще на стадии рассмотрения. По словам главы региона, это решение связано не только с личной инициативой бывших министров, но и со структурными изменениями в областной администрации. Как писал „Ъ“, оптимизация исполнительной власти началась еще в прошлом году. Эксперты считают, что эти изменения не были необходимыми.
Глава Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление об увольнении глав трех министерств регионального правительства. Соответствующие документы были опубликованы вчера обладминистрацией. Так, в отставку по собственному желанию ушли министр образования Ирина Седова, возглавлявшая этот пост с апреля 2017 года, министр культуры Татьяна Гаранина (была назначена на должность в сентябре 2016 года) и министр труда и социальной защиты Сергей Наумов. Они переходят на другую работу, но, как утверждают в правительстве, остаются в той же сфере, которую возглавляли.
«У бывших министров глубокие знания проблематики социального блока. Большой опыт. Поэтому они продолжат свою деятельность в тех сферах и направлениях, которыми занимались. Сергей Наумов будет отвечать за взаимодействие органов власти с вузами, Татьяна Гаранина — планирует возглавить одно из учреждений культуры, Ирина Седова продолжит работу в сфере образования»,— уточнил господин Радаев.
Сами ушедшие в отставку министры пояснять свои решения не стали. Лишь господин Наумов уточнил, что будет заниматься взаимодействием правительства с системой высшего образования в качестве советника губернатора.
Кто займет ставшие вакантными должности, в правительстве не уточняют.
Глава региона отметил, что кадровые изменения связаны как с личной инициативой экс-министров, так и «с необходимостью решать новые ответственные задачи». Ранее он сообщал, что намерен оптимизировать структуру регионального правительства, с целью повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти.
Так, введенные в феврале 2020 года должности заместителей председателя регионального правительства упразднили в декабре того же года. Как писал „Ъ“, тогда постов лишились первый зампред — министр финансов Вадим Ойкин и зампред Сергей Наумов, которого в том же месяце назначили главой министерства труда и соцзащиты. На должность зампреда по социальной сфере в январе 2021 года был назначен директор Энгельсского технологического института (филиала) СГТУ Роман Грибов. Вскоре после этого губернатор принял отставку заместителя председателя правительства Василия Разделкина, который занимал этот пост с марта 2014 года. В феврале на должности заместителей председателя правительства Саратовской области назначили Андрея Архипова и Романа Ковальского. За обоими также сохранились посты министров — промышленности и энергетики и сельского хозяйства.
Вчерашнее кадровое решение Валерий Радаев назвал «планомерным обновлением команды регионального правительства» и «кадровым укреплением».
По мнению главы фракции ЛДПР в Саратовской облдуме Станислава Денисенко, это решение связано с недовольством главы региона работой министров. «Если кадры не идут на повышение, значит, они не справились с поставленной задачей. Я так понимаю, их работодатель, в данном случае Валерий Радаев, оказался недоволен выполнением их работы, поэтому было принято такое серьезное и важное решение»,— прокомментировал депутат.
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) убежден, что отставка министров «положительно не повлияет на развитие сферы образования, культуры или социальную политику». «Кадры, которые уходят, и кадры которые придут вновь — это люди, не являющиеся независимыми, то есть они не могут сами принимать решения. В лучшем случае они просто транслируют то, что им говорит руководство региона, в худшем — федеральную повестку, которую нам навязывают»,— считает господин Бондаренко.
Политолог Александр Пантелеев считает, что отставка министров не имеет обоснования. «Нигде не было информации о том, что эти министры плохо работают. Они не сделали ничего, что позволило бы решить вопрос о необходимости их отставки. Одно дело — отставить одного министра, другое — обезглавить весь социальный блок. Я не помню еще такого случая, это событие из ряда вон выходящее»,— отметил политолог. При этом, по мнению эксперта, кадровое решение — «чисто политический ход». «Необходимо у населения Саратовской области создать впечатление, что губернатор активен, он действует, заботится о работе правительства, меняет людей, назначая наиболее активных. Это перестановки ради перестановок»,— полагает господин Пантелеев.