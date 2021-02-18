В Богучанском ЛЗУ введено внешнее управление

Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру внешнего управления в ООО «Богучанский лесозаготовительный участок». Процедура введена на 18 месяцев — до 10 августа 2022 года.

В сентябре 2020 года в компании по иску банка «Траст» была введена процедура банкротства — наблюдение.

В реестр требований компании была включена задолженность в размере 1,5 млрд руб.

В 2019 году выручка компании составила 613 млн руб., убыток — 13,4 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», 67,03% принадлежит ООО «Рост инвестиции», 32,97% — ООО «Богучанский ЛПК». В отношении «Богучанского ЛПК» в декабре 2020 года также была введена процедура наблюдения. Задолженность компании на тот момент составила более 2 млрд руб.

Оксана Павлова