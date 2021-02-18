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Прокурор Кемеровской области назначен руководителем прокуратуры в Пермском крае

Прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров освободил занимаемую должность и стал руководителем прокуратуры Пермского края. Соответствующий указ о назначении подписал президент РФ, сообщается на сайте официальной правовой информации.

Ранее профильные комитеты Совета федерации рассмотрели и поддержали его кандидатуру, представленную Владимиром Путиным.

Павел Бухтояров родился в 1963 году в Красноярске. Окончил Уссурийское Суворовское военное училище, Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, юридический факультет Иркутского государственного университета. В органах военной прокуратуры работал с 1992 по 2007 год. Стал прокурором Кемеровской области в сентябре 2012 года.

Екатерина Лукашевич


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