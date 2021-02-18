Новый глава Пентагона призвал НАТО увеличивать расходы на оборону для противодействия России

Новый глава Пентагона Ллойд Остин выступил на видеоконференции министров обороны НАТО. Он рассказал странам альянса, что расходы на оборону нужны, чтобы в случае необходимости дать ответ России и другим вызовам НАТО.

Как передает пресс-служба Пентагона, господин Остин поблагодарил союзников за рост расходов на оборону седьмой год подряд. Он «отметил, что важно опираться на этот прогресс». «Министр Остин отметил, что расходы на оборону крайне необходимы для того, чтобы гарантировать наличие готовых сил и средств, необходимых для ответа России и другим вызовам НАТО»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Господин Остин также назвал «дестабилизирующее поведение России» в качестве одной из угроз и вызовов, перед которыми стоит НАТО. Среди других угроз — «набирающий силу Китай, терроризм… коронавирус и изменение климата».

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он связал необходимость в этом с действиями России и Китая, а также с терроризмом.

Подробнее о встрече министров обороны стран НАТО — в материале “Ъ” «НАТО все видит в угрозовом цвете».