Депутаты подняли красный крест

Нижегородские власти обеспокоены перспективами потерять госпредприятие «Нижегородская областная фармация». Предлагаемые изменения в федеральном законодательстве лишают регионы права создавать структуры, выступающие единственным поставщиком лекарств для больниц и льготников. В нижегородском минздраве считают, что это разрушит созданную в регионе систему лекарственного обеспечения. Одновременно нижегородские коммунисты предложили обратиться в правительство РФ с предложением усилить роль государства в регулировании оборота лекарств и закрепить за ним право контролировать в розничных сетях цены на определенные виды лекарств. Другие депутаты заксобрания восприняли предложение фракции КПРФ как призыв к национализации частной собственности и предложили еще подумать над своей инициативой.



Нижегородская область может остаться без госпредприятия «Нижегородская областная фармация» (НОФ), которое объединяет государственную аптечную сеть «Госаптека», складской и логистический комплексы, административный аппарат и выступает единственным поставщиком лекарств для государственных больниц и лечебных учреждений. Этот вопрос 17 февраля был поднят сразу на двух комитетах областного законодательного собрания. На заседании комитета по экономике собравшимся предложили высказать свое мнение об изменениях, которые планируется внести в федеральный закон № 44 «О контрактной системе в сфере госзакупок». Предполагается, что в результате внесения поправок регионы лишатся полномочий создавать предприятия, обладающие правами единственного поставщика лекарств и техники в государственные медучреждения. Против этих поправок выступил нижегородский минздрав. В ведомстве уверены, что именно благодаря работе такого госпредприятия, как Нижегородская областная фармация, региональные больницы и аптеки даже в отдаленных районах обеспечиваются необходимыми препаратами, в том числе и для льготников. Это же помогло создать эффективный канал распространения антиковидной вакцины на территории региона, уверены в министерстве.

Депутаты согласились с мнением министерства здравоохранения, что деятельность Нижегородской областной фармации нужно сохранить. Они решили, что в федеральные органы власти необходимо отправить отрицательное заключение на законопроект и обосновать важность участия госпредприятия в поставках лекарств для больниц и льготников.

Напомним, в 2015–2018 годах управление ФАС по Нижегородской области в судах оспаривало исключительные полномочия НОФ на поставку лекарств, считая такую схему работы незаконной. Ведомство приводило в пример десятки других регионов, где госбольницы снабжаются лекарствами, самостоятельно проводя конкурсные закупки. Однако антимонопольный орган проиграл все инстанции вплоть до Верховного суда. Также оспорить систему поставок препаратов НОФ в 2015 году пыталось местное отделение народного фронта, а в 2020 году — общественная организация «Стопкартель». Также в прошлом году ФАС России предписала аннулировать закупки НОФ на 7,3 млрд руб., но представители ведомства не пришли в суд и ему засчитали техническое поражение.

Как вариант усиления госконтроля за оборотом лекарств, в случае лишения полномочий НОФ, фракция КПРФ в законодательном собрании предложила на федеральном уровне ввести тарифную сетку при формировании цен на лекарства по аналогии с установлением тарифов на услуги ЖКХ. Это позволит государству регулировать цены в розничных сетях исходя из экономически обоснованных расчетов. Органам власти предлагается предоставить право регулировать количество аптек в зависимости от численности населения на определенной территории и открывать государственный аптечный пункт при их нехватке. Также коммунисты предложили организовать бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами по рецепту врача во всех аптеках.

Точку зрения коммунистов поддержал региональный минздрав. Представители ведомства предложили включить в обращение коммунистов, которое они хотят направить на имя Михаила Мишустина, возможность возвращения аптек в систему здравоохранения (сейчас они относятся к объектам торговли) и поднять вопрос о том, что внесение изменения в закон о закупках в части упразднения госпредприятия неприемлемо.

У депутатов других фракций инициатива коммунистов поддержки не нашла. Они решили, что речь идет о возможной национализации аптек. По мнению справоросса Галины Клочковой, предложение коммунистов чревато тем, что «аптеки отберут у частников». Глава комитета по экономике Василий Суханов развил эту тему. По его словам, в Нижегородской области 1,5 тыс. частных аптек, и блок госаптек, созданный НОФ, является своеобразным инструментом для регулирования цен и качества лекарственных препаратов, поэтому основное внимание депутатов должно быть сосредоточено на сохранении Нижегородской областной фармации.

Василий Суханов удивился тому, что минздрав поддержал идею КПРФ, и продемонстрировал депутатам заключение правового департамента правительства, выступившего против принятия инициативы КПРФ. Коммунисты попытались обратить внимание депутатов на то, что в их предложении нет ни одного слова про национализацию аптек, но успеха в этом вопросе не достигли. По итогам заседания комитет по экономике отклонил их предложение и решил отдельным заключением оформить свое мнение о внесении изменений в закон о закупках.

Обсуждение темы продолжилось на комитете по социальном вопросе. Вице-спикер заксобрания коммунист Владислав Егоров рассказал об инициативе КПРФ и предложил убрать партийный логотип с этого документа, чтобы он «никого не раздражал». Глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов еще раз подтвердил, что его ведомство поддерживает идею об увеличении роли государства в системе лекарственного обеспечения, а советник губернатора Дмитрий Бедняков заострил внимание на принятии срочных мер, чтобы не допустить внесений в 44-ФЗ. Депутаты вновь восприняли предложение коммунистов как призыв к национализации и начали высказываться против него. Владислав Егоров попытался объяснить, что речь идет всего лишь об усилении государственного контроля над работой аптек, уровнем цен и процессом распределения лекарств. На это глава комитета по соцвопросам Надир Хавизов заявил, что не понимает, как «скрестить ужа с ежом», и предложил коммунистам детальнее проработать свою инициативу.

После долгих споров на комитете было принято решение вынести предложение фракции КПРФ на обсуждение регионального парламента. Заксобранию будет предложено отправить проект обращения на доработку. Авторы документа должны будут проработать его более детально, включить в него пункты о несогласии с изменениями в 44-ФЗ. Для работы над проектом обращения КПРФ в комитете будет создана специальная рабочая группа.

Андрей Репин