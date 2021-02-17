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Минниханов высказался против собственного пиара

«Конечно же, на международной арене должна звучать одна фамилия – фамилия нашего президента Путина»,— сказал президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на заседании медиаклуба при полномочном представительстве республики в РФ в Москве.

«С другой стороны, каждый регион хочет привлечь инвесторов, туристов .. Мы ищем ниши, где мы о себе можем рассказать»,— добавил он.

«Но никаких пиаров как Минниханов я никогда… Я выступаю как руководитель региона, одного из субъектов нашей страны»,— заверил глава Татарстана.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"


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