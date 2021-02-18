Рачки уперлись в границы

Российские экспортеры цист артемии — водного рачка, который используется как корм при разведении креветок и крабов, столкнулись с угрозой срыва контрактов. Минпромторг приостановил рассмотрение заявлений на выдачу разрешений на экспорт, ссылаясь на отсутствие продукта в перечне лицензируемых. Крупный покупатель этого сырья — тайская I&V-BIO уже попросила премьера Михаила Мишустина помочь в устранении административных барьеров. Российским поставщикам ситуация грозит потерями десятков миллионов долларов.

Производитель кормов для аквакультуры I&V-BIO из Таиланда сообщил премьеру Михаилу Мишустину об остановке поставок цист артемии (Artemia salina, микроскопический водный рачок, используется при разведении креветок, крабов, омаров и пр.) из России. Копия письма есть у “Ъ”. Как отмечается в обращении компании, это ракообразное — основной компонент для кормов. В 2020 году I&V-BIO стала крупнейшим покупателем цист артемии в РФ, закупив 273 тонны продукции на $2,6 млн. На этот год компания подписала четыре контракта на $2,5 млн, но российские поставщики не могут оформить лицензии на экспорт уже несколько месяцев. В I&V-BIO отмечают, что ситуация поставила под угрозу выполнение производственной программы, и просят господина Мишустина помочь в устранении административных барьеров, чтобы возобновить отгрузки в кратчайшие сроки. В пресс-службе правительства на вопросы “Ъ” не ответили. В I&V-BIO отказались от комментариев.

Члены Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) также сообщали, что Минпромторг приостановил рассмотрение заявлений на выдачу лицензий на экспорт цист артемии, говорит президент организации Герман Зверев. В конце 2020 года распоряжением правительства РФ полномочия по выдаче заключений на экспорт отдельных видов водных биоресурсов перешли от Росприроднадзора к Росрыболовству. Но в Минпромторге указывают, что напрямую в распоряжении о цистах артемии не говорится, потому и не могут выдавать разрешения на поставки, поясняют в ВАРПЭ. В Минпромторге подтвердили, что не могут выдавать лицензии, хотя цисты артемии и считаются объектом рыболовства.

Как указывают в ВАРПЭ, Россия обеспечивает половину мирового производства артемии: в 2019 году экспорт этих ракообразных достиг 1,3 тыс. тонн стоимостью $13,3 млн. Проблемы с выдачей лицензий могут привести к срыву семи контрактов на 140 тонн продукции на $3,8 млн, указывает Герман Зверев. Кроме того, по его словам, ситуация грозит потерей рынков сбыта, для выхода на которые затрачены годы, и негативно отразится на социально-экономическом развитии сел и поселков, на территории которых работают предприятия.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк объясняет, что объемы экспорта невозможно перенаправить на внутренний рынок. По его словам, цисты артемии на 85% идут на выращивание креветок, разведение которых популярно в Китае, Индии, Таиланде и других азиатских странах, но не распространено в России. Заместитель гендиректора одного из экспортеров ООО «К-Ником» Александр Никифоров подтверждает, что внутренний спрос на живые корма не превышает 3–5%.

Для предотвращения возможных негативных последствий, в целях устранения разночтений ВАРПЭ предлагает дополнить распоряжение правительства и включить в перечень Artemia salina. В Росрыболовстве заявили “Ъ”, что сейчас идет рабочий процесс согласования позиций ведомств с целью скорейшего возобновления выдачи лицензий. Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев говорит, что возникают проблемы с получением лицензий на экспорт всех живых водных биоресурсов, в том числе крабов и моллюсков, из-за излишней бюрократизации процесса. По его словам, для устранения рисков необходимо упростить получение документов экспортерами, например, перевести всю процедуру в онлайн.

Алексей Полухин