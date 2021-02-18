Пригородный минус

Пассажиропоток на пригородных поездах в Прикамье по итогам 2020 года снизился на 17,6%. В том числе по этой причине АО «Пермская пригородная компания» получило убыток в 139 млн руб. В краевом минтрансе поясняют, что сокращение числа пассажиров обусловлено ограничениями из-за COVID-19, и обещают компенсировать падение доходов компаний субсидиями из бюджета. Падение пассажиропотока в прошлом году зафиксировали и другие представители транспортной отрасли — авиакомпании и автобусные перевозчики. По прогнозам экспертов, транспортная отрасль восстановится нескоро, так как режим самоизоляции сформировал у населения новые привычки и существенно снизил потребность в поездках.

Число пассажиров на пригородных железнодорожных маршрутах в Пермском крае в 2020 году составило 6 млн чел., что на 17,6% меньше, чем в предыдущем (в 2019-м было перевезено 7,3 млн пассажиров). Об этом вчера на заседании регионального правительства рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский. Он пояснил, что снижение пассажиропотока обусловлено ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, весной 2020 года движение пригородных поездов из-за угрозы COVID-19 было ограничено. Ряд электричек не курсировали почти месяц. В частности, были отменены некоторые электрички на Горнозаводском направлении (Пермь–Левшино–Чусовская–Теплая Гора), Восточном (Пермь–Кунгур–Кордон) и Западном направлении (Пермь–Оверята–Верещагино).

Ранее о снижении пассажиропотока информировала Свердловская железная дорога. По данным СвЖД, число пассажиров в прошлом году снизилось по сравнению с 2019-м на 25,9%. Пассажиропоток в пригородном сообщении составил 17,9 млн пассажиров (–21%), в дальнем следовании — 5 млн (–39,5%). Пассажирооборот в 2020 году снизился на 38,6% к уровню 2019-го и составил 5,8 млрд пассажиро-километров.

Сокращение пассажиропотока ухудшило финансовые результаты железнодорожных перевозчиков. В частности, АО «Пермская пригородная компания» (ППК) в 2020 году показало выручку 548,3 млн руб. (на 104 млн руб. меньше, чем за предыдущий год). Чистый убыток предприятия составил 139,9 млн руб. В 2019-м ППК продемонстрировала чистую прибыль 4,4 млн руб. В предыдущие годы предприятие также фиксировало прибыль: в 2016-м — 15,7 млн руб., в 2017-м — 1,1 млн, в 2018-м — 5,8 млн руб.

В ППК финансовые показатели за прошлый год не прокомментировали. По данным „Ъ-Прикамье“, убытки компании связаны как со снижением числа пассажиров, так и с тем, что средства на запуск «Ласточки» из Краснокамска в прошлом году были выделены позднее.

По словам главы краевого минтранса, планируется, что в 2021 году пассажиропоток на пригородных железнодорожных линиях вырастет до 7 млн чел. Министр отметил также, что в текущем году краевая субсидия на железнодорожные перевозки будет увеличена до 517 млн руб. (в 2020-м — 434 млн руб.), что позволит увеличить финансирование на содержание расширенной маршрутной сети «Ласточки» и возместить убытки перевозчиков от падения пассажиропотока.

По мнению бывшего министра транспорта Пермского края Николая Уханова, для железнодорожного транспорта прошлый год действительно оказался непростым из-за пандемии. В то же время, он выразил уверенность, что все убытки железнодорожников будут покрыты субсидиями из бюджета.

Пандемия сократила пассажиропоток и на других видах транспорта. Так, международный аэропорт Пермь в 2020 году зафиксировал снижение числа перевезенных пассажиров на 32,1% по сравнению с 2019-м.

Снижение пассажиропотока отмечают и автобусные перевозчики. «Ситуация аналогичная. На наших финансовых результатах это отразилось менее значительно за счет того, что сейчас мы работаем по контракту и получаем за пробег, а не за число перевезенных пассажиров»,— рассказал гендиректор ООО «Мега-групп» Валерий Ротманов.

Собеседник в мэрии сообщил, что «Пермгорэлектротранс» по итогам года получил прибыль, поскольку своевременно и в полном объеме воспользовался мерами поддержки отрасли.

В ГК «Финам» объясняют, что снижение пассажиропотока на всех видах транспорта и резкое падение доходов перевозчиков — общемировой тренд. «Если пассажиропоток и вернется к докарантинному уровню, то на это уйдет несколько лет, и то есть большие сомнения. Сегодня потребность в поездках резко снизилась. Туристический поток упал, и неизвестно, когда восстановится. Вместо деловых командировок теперь нередко проводятся конференции ZOOM, ездить каждый день в офис тоже необязательно, пятая часть населения все еще сидит на удаленке. Жизнь серьезно изменилась, и достичь прежних максимумов в транспортной отрасли будет непросто»,— считает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Екатерина Артемова