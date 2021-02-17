Программу льготного автокредитования могут дофинансировать

Минпромторг прорабатывает возможность дополнительного финансирования программы льготного автокредитования в связи с ее эффективностью и популярностью, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, на эту программу в 2021 году уже выделили почти 8,9 млрд руб.

«На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 млрд рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан, в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу»,— приводит слова министра его пресс-служба (цитата по ТАСС).

Денис Мантуров сообщил, что в 2021 году в программе льготного автокредитования участвуют только организации, прошедшие конкурсный отбор. Субсидии будут распределяться в зависимости от показателей эффективности.

Сейчас в России действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн руб.

Продажи автомобилей в России в январе упали на 4,2%. Это произошло, несмотря на возобновление программы льготного автокредитования. Дилеры отметили сохраняющийся дефицит машин, который как подогревает интерес к покупке из-за ожидания роста цен, так и ограничивает продажи в целом.

Подробности — в материале “Ъ” «Продажи машин выкатились в минус».