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Уфа. Башкортостан

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«Идем к Хабирову. Пусть ждет»

Недовольные счетами за отопление горожане встретились с министерством ЖКХ

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