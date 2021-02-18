«Идем к Хабирову. Пусть ждет»

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17 февраля, среда
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17:39
Два заседания по делам Навального пройдут 20 февраля в здании одного суда
16:58
Движение по старому Бельскому мосту в Уфе будут перекрывать в ночные часы из-за морозов
16:37
На обслуживание томографов в онкодиспансере Башкирии потратят 250 млн рублей
15:18
Онкодиспансер Башкирии закупит лекарства для лечения рака молочной железы на 150 млн рублей
13:57
За сутки в Башкирии от COVID-19 скончались еще 4 человека
12:39
Рассмотрение апелляции по делу Евгения Гурьева отложили из-за болезни экс-министра
12:15
Полиция не нашла состава преступления в угрозах, поступавших художнице Алене Савельевой
11:22
Калининский районный суд Уфы оштрафовал пенсионера за участие в митинге 31 января
16/02
Башкирия получит 237 млн рублей на развитие сельских территорий
16/02
Экс-чиновник кировской администрации Уфы осужден за мошенничество на 26 млн рублей
16/02
Бизнес-шерифом Стерлитамака назначена бывший главный редактор «Стерлитамакского рабочего»
16/02
Предприятие в Башкирии оштрафовано за сброс недостаточно очищенных вод в реку
16/02
В Башкирии разрешат проводить совещания офлайн
16/02
Минздрав Башкирии закажет еще 36 упаковок препарата для больных СМА
16/02
Проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает с 1 марта
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Банкротства
Конференции
Подписка
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