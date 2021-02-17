WSJ: инсайдеры в компаниях, работающих над вакцинами, продали акции на $500 млн

Топ-менеджеры фармкомпаний, разрабатывающих вакцины от COVID-19, за прошлый год продали принадлежавшие им акции этих компаний на $496 млн. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные исследовательской компании Kaleidoscope. Речь идет о 13 компаниях, среди которых Pfizer, Moderna и Merck. За год инсайдеры из этих компаний продали 8,5 млн акций против 4,7 млн в 2019 году. Сумма, полученная от таких продаж, в 2019 году была почти в четыре раза меньше, чем в 2020-м,— $132 млн.

Топ-менеджеры этих корпораций продавали акции, которые получали как часть вознаграждения в компании. В прошлом году акции разработчиков вакцины росли очень активно, что делало их продажу особенно выгодной. Хотя сами по себе такие продажи не являются незаконными, некоторые случаи привлекали внимание властей. В ноябре тогдашний глава Комиссии по биржам и ценным бумагам США Джей Клейтон призвал ужесточить правила для подобных продаж акций. В США действуют правила, по которым регулятор может разрешить работающим в компании топ-менеджерам продать некоторую часть имеющихся у них акций в определенный момент или по определенной цене, даже если они обладают некоторой инсайдерской информацией.

Больше всего заработали на продаже акций в прошлом году сотрудники фармкомпании Moderna — они продали акции на $321 млн. Сотрудники Merck заработали на этом $58 млн, а Novavax — $40 млн.

Яна Рождественская