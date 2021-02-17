Фигуранта «списка Титова» отдали под суд, не дожидаясь приговора

Как стало известно “Ъ”, ростовский предприниматель Андрей Каковкин, фигурировавший в «списке Титова» и вернувшийся из Лондона в 2018 году, во второй раз попал под суд по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, под предлогом покупки сельхозземли он похитил $400 тыс. у совладельца концерна «Покровский» Аркадия Чебанова. На первом судебном процессе, который еще не завершен, господина Каковкина обвиняют в краже 10 млн руб. у фирмы МИТ, которая также связана с «Покровским». Защита подсудимого считает, что уголовное преследование предпринимателя в обоих случаях незаконно. Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи не исключил, что внимание правоохранительных органов к Андрею Каковкину «носит заказной характер».

Как следует из документов, предоставленных “Ъ” адвокатом Ольгой Селиховой, защищающей Андрея Каковкина, второе уголовное дело против него было возбуждено 22 сентября 2020 года. Спустя несколько дней он был задержан и отправлен в СИЗО. По версии обвинения, в период с марта по май 2015 года господин Каковкин получил от бизнесмена Аркадия Чебанова частями наличные денежные средства на общую сумму $400 тыс. «под предлогом оказания услуг по приобретению паев земельных участков, расположенных на территории Щербиновского района Краснодарского края». Однако своих обязательств обвиняемый не выполнил, а деньги «не вернул, а похитил и распорядился ими по своему усмотрению».

Следствие считает, что Андрей Каковкин заранее имел умысел на хищение. Его действия правоохранительные органы квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В минувший понедельник в Ленинском районном суде Ростова прошло предварительное слушание по делу. Аркадий Чебанов проходит по делу как потерпевший, сообщил “Ъ” его адвокат Сергей Аракелян.

Ольга Селихова считает, что уголовное преследование Андрея Каковкина по этому обвинению является незаконным и необоснованным. По ее словам, деньги от Аркадия Чебанова господин Каковкин получил до договору займа, задолженность по которому была взыскана еще в 2016 году решением Красносулинского районного суда в рамках гражданского судопроизводства. «Таким образом, Аркадий Чебанов в гражданско-правовом порядке реализовал свои права и взыскал с Андрея Каковкина переданные в долг денежные средства, со всеми причитающимися по договору займа процентами, получил исполнительный лист и предъявил его к исполнению»,— заявила Ольга Селихова.

Она также отметила, что при рассмотрении гражданского дела информация, связанная с намерением о приобретении земельных паев, не заявлялась.

«В ходе судебного разбирательства сама сторона истца утверждала, что взаимоотношения между Аркадием Чебановым и Андреем Каковкиным были основаны на займе»,— заявила Ольга Селихова.

Она подавала жалобу в прокуратуру, указав на эти обстоятельства, однако в ответе надзорный орган указал, что взыскание средств в рамках гражданского дела «не исключает факта наличия в действиях Каковкина состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ».

Адвокат Сергей Аракелян подробно разбирать обстоятельства уголовного дела не стал. «Все обстоятельства дела установлены органами следствия. Оценку действиям Андрея Каковкина даст суд»,— сказал представитель господина Чебанова.

Ростовский предприниматель Андрей Каковкин стал широко известен после того, как бизнес-омбудсмен Борис Титов включил его в список, куда вошли находящиеся за рубежом беглые российские бизнесмены, к которым были претензии у правоохранительных органов. Ранее “Ъ” писал, что в 2018 году господин Каковкин вернулся в Россию из Великобритании, где скрывался от уголовного преследования по обвинению мошенничестве. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2016 году. По версии обвинения, господин Каковкин в 2015 году совершил хищение 10 млн руб. у ООО МКТ.

После возвращения бизнесмена в Россию следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону закрыло возбужденное в отношении него уголовное дело, однако уже через неделю стало известно, что постановление о прекращении уголовного преследования отменено.

В октябре 2019 года Кировский райсуд приговорил Андрея Каковкина к трем годам лишения свободы, после чего Борис Титов обратился к заместителю генпрокурора Леониду Коржинеку. Господин Титов попросил дополнительно рассмотреть аргументы защиты бизнесмена и пересмотреть позицию гособвинения в апелляции.

В январе 2020 года апелляционный суд изменил приговор, назначив наказание в виде условного срока. Однако представители фирмы МИТ с этим не согласились и подали кассационную жалобу. В августе 4-й Кассационный суд отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Повторное рассмотрение дела еще не начиналось.

«У нас изначально было предположение, что преследование в отношении Каковкина носит заказной характер. Вскоре это нашло неоднократное подтверждение, заказчики никак не успокоятся и продолжают его преследовать» — так прокомментировал “Ъ” ситуацию глава Ассоциации защиты бизнеса и соратник Бориса Титова по Партии роста Александр Хуруджи.

По данным адвоката Ольги Селиховой, фирма МИТ аффилирована с ростовским концерном «Покровский». По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», Аркадий Чебанов является совладельцем бизнес-структур, входящих в концерн «Покровский». Концерн «Покровский» занимается строительством коммерческой и жилой недвижимости премиум-класса, агробизнесом и мясопереработкой.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону