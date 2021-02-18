Дума проявила пролетарскую солидарность

Градкомитет Пермской гордумы рассмотрел проекты о смене функционального и территориального зонирования двух территорий — по ул. Новогайвинской, 118 и ул. Докучаева, 23. Депутаты проголосовали за установление на ул. Новогайвинской рекреационной зоны, что не даст застроить 285 га малоэтажным жильем. Это рушит планы собственников участков, среди которых компании «Панорама» и «КМПроджект». В то же время, комитет одобрил изменение зонирования по ул. Докучаева, 23, которое позволит ПЗСП возвести здесь высотный дом. Освоение обеих площадок потребует вложений в инфраструктуру (разных по масштабу). Одни депутаты говорят, что при одинаковых условиях мэрия практикует разный подход к девелоперам. Другие думцы считают, что город в первую очередь должен развивать уже застроенные территории.



В среду 17 января думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории запретил «Панораме» застройку по ул. Новогайвинской, 118, но согласовал ПЗСП возведение жилья по ул. Докучаева, 23. Некоторые депутаты посчитали, что при одинаковых условиях мэрия практикует разный подход к девелоперам.

Владельцы площадки бывшего полигона ВКИУ (ул. Новогайвинская, 118 (285 га), среди которых ООО «Панорама», аффилированная экс-депутату заксобрания Александру Флегинскому, хотят построить там малоэтажное жилье на 14 тыс. человек. Однако мэрия запустила смену генплана по этой территории. Функциональную зону малоэтажной застройки СТН-И предлагается сменить на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р. В арбитраже рассматривается ряд исков «Панорамы» к городским властям, связанных с планами освоения участка.

И.о. замглавы администрации города Елена Гонцова напомнила, что в январе депутаты отложили вопрос изменения генплана по ул. Новогайвинской, 118. За это время в администрации проанализировали, что на обеспечение территории социальной и транспортной инфраструктурой понадобится порядка 7 млрд руб. Городские власти не планируют закладывать в бюджет деньги на эти цели. В администрации считают, что собственники участков могут возвести на ул. Новогайвинской объекты, связанные с рекреацией (гостевые дома, базы отдыха и санатории). Депутат Александр Филиппов заметил, что, по данным КСП и думского управления экспертизы и аналитики, в случае изменения генплана по этой территории пермские власти получают риски оспаривания этого нормативного акта собственниками 136 участков.

Представители собственников участка по ул. Новогайвинской, 118 из компаний «Панорама» и «КМПроджект» просили отклонить проект и сообщили, что предложили краевым и городским властям заключить соглашение о развитии территории и финансировании строительства инфраструктуры. Освоением площадки инвесторы могут заняться с помощью программы комплексного развития территории, однако власти еще не ответили собственникам.

Депутат Илья Лисняк призвал коллег-думцев поддержать смену зонирования, потому что расходы на инфраструктуру слишком высоки и застраивать «зеленые зоны абсолютно недопустимо». Градкомитет проголосовал за внесение изменений в генплан.

Еще одним значимым вопросом повестки стало изменение территориального зонирования по ул. Докучаева, 23, где ПЗСП планирует построить высотный жилой дом. Площадка является центральной частью микрорайона Пролетарский. Нынешнюю зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 предлагается сменить на подзону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой 18 этажей и коэффициентом плотности застройки 3,73.

Напомним, в 2019 году краевые и городские власти заключили с ПЗСП договор о застройке жильем участков по ул. Докучаева, 23 и по бульвару Гагарина, 18. Девелопер обязался реконструировать детсад по ул. Братской, 10 в Свердловском районе Перми. Для строительства на ул. Докучаева смену функционального зонирования одобрили, по второй площадке проект застопорился. ПЗСП требовал в арбитраже от администрации исполнить свои обязанности по соглашению, согласовав градостроительную документацию по площадкам, но суд проиграл.

Елена Гонцова сообщила, что по фактическим нормативам школы и детсады микрорайона переполнены, потому что туда везут детей из других территорий. «Инвестор внес вклад в развитие социальной инфраструктуры»,— заметила Елена Гонцова, имея в виду реконструкцию детсада по ул. Братской, 10. И.о. замглавы добавила, что власти Перми рассматривают вариант строительства детского сада за школой «Мастерград» по ул. Костычева, 16.

В заседании комитета участвовал житель Пролетарки Павел Санников. Он предложил отклонить проект и сообщил о 100 подписях местных жителей против строительства дома по ул. Докучаева, 23. Павел Санников заявил о возможном конфликте интересов при принятии решения о смене зонирования участка: ранее в цепочке участвовали депутаты, являющиеся топ-менеджерами ПЗСП, — Валерий Шептунов, Михаил Черепанов и бывший глава компании Алексей Демкин, ныне врио главы города. Депутат Михаил Бесфамильный пояснил, что указанные думцы (кроме Алексея Демкина) по этому проекту не голосуют.

По словам Надежды Агишевой, утвердив смену зоны на ул. Докучаева, городские власти рискуют снизить качество проживания на Пролетарке, ведь нехватка мест в детских образовательных учреждениях усугубится. Госпожа Агишева отметила, что у администрации сложились противоположные позиции по застройке двух разных территорий — по ул. Новогайвинской, 118 и по ул. Докучаева, 23. «Почему при одних нормативных актах у администрации разный подход к территории?»— спросила депутат.

Елена Гонцова отвечала, что городские власти в первую очередь обязаны создать условия для уже проживающих людей в развитой территории, а не создавать инфраструктуру для «нового пустого пространства». Госпожу Гонцову поддержал Михаил Бесфамильный, заявив, что лучше развивать и «максимально уплотнять уже застроенные территории».

Евгения Ахмедова