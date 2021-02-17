«Энел Россия» выплатит прошлогодние дивиденды только в 2023 году

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) не будет в этом году платить дивиденды за 2020 год, выплаты акционерам за этот период переносятся на 2023 год, сообщила энергокомпания. Кроме того, «Энел Россия» в 2023 году планирует отказаться от фиксированных выплат в размере 3 млрд руб. и вернуться к прежнему расчету дивидендов (65% от прибыли).

В результате в 2021 году выплат не будет, в 2022 году акционеры получат 3 млрд руб., а в 2023 году общий объем выплат ожидается на уровне 5,2 млрд руб. (включая 3 млрд руб., перенесенных с 2020 года). Пока компания не видит рисков для дальнейшего переноса выплат.

После объявления нового стратегического плана акции «Энел Россия» начали дешеветь, свидетельствуют данные Московской биржи. На 17:30 цена бумаги упала на 5,4% и составила 86,3 коп. за акцию.

Чистая прибыль «Энел Россия» от обычных видов деятельности по итогам 2020 года предварительно составит 4,6 млрд руб., план на 2021 год — 3 млрд руб., на 2022-й — 3,3 млрд руб., а на 2023-й — 3,9 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам прошлого года может составить 9,9 млрд руб., по итогам 2021 года вырастет до 7,5 млрд руб., в 2022 году увеличится до 10,6 млрд руб., в 2024-м — до 12,4 млрд руб.

«Энел Россия» владеет в России тремя газовыми ГРЭС — Конаковской, Невинномысской и Среднеуральской. Компания также строит три ветроэлектростанции — Азовскую на 90 МВт, Кольскую на 201 МВт и Родниковскую на 71 МВт.

Полина Смертина