Депутат Госдумы Александр Курдюмов вошел в новый состав ЦИК РФ

Депутат Государственной думы от Нижегородской области Александр Курдюмов перейдет на работу в Центральную избирательную комиссию. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, решение о согласовании пятерых новых членов ЦИК было принято на пленарном заседании 17 февраля.

Александр Курдюмов стал одним из пяти кандидатов, выдвинутых от Госдумы для работы в ЦИК. Его предложила фракция ЛДПР. ОТ «Единой России» кандидатами стали юрист Константина Мазуревского и действующего члена ЦИК от Совета федерации Антона Лопатина. КПРФ вновь выдвинула члена ЦИКа от партии с 1994 года Евгения Колюшина, «Справедливая Россия» предложила переназначить члена ЦИКа с 2016 года Николая Левичева. Все пять кандидатов были одобрены комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

Напомним, ЦИК состоит из 15 членов. Пять человек назначаются Госдумой по предложению фракций, пять — Советом федерации, еще пять — президентом РФ. Полномочия действующего состава ЦИК истекают в марте 2021 года.

Андрей Репин