«Практик» откроет новые коворкинги в Петербурге

Сеть коворкингов «Практик» к лету планирует открыть 11 гибких пространств OFIX в спальных районах Петербурга, Москвы и других городов страны. В каждом регионе будет установлена фиксированная цена за рабочее место.

В ближайшие два года сеть намерена открыть 60 локаций формата OFIX , большинство из них будут расположены в Москве и Петербурге. Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей. Стоимость создания одного рабочего места в пространствах OFIX в компании оценивают в 33,1 тыс. рублей, а в сети «Практик» она составляет 45 тыс. рублей.