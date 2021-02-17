Растрату Виктора Ишаева осудили условно

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Он обвинялся в том, что, работая в 2013–2017 годах вице-президентом НК «Роснефть», вместе с бывшим главой представительства компании в Хабаровском крае Геннадием Кондратовым растратил из средств компании 7,5 млн руб. Экс-чиновник и его подельник получили условные сроки — пять и четыре года соответственно. Кроме того, суд наложил на них штрафы.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бывшего вице-президента НК «Роснефть» 73-летнего Виктора Ишаева и главы представительства нефтяной компании в Хабаровском крае 66-летнего Геннадия Кондратова Следственный комитет России расследовал чуть меньше года. Позже квалификация вменяемого фигурантам обвинения была изменена на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Все это время господин Ишаев находился под домашним арестом и успел перенести две операции на сердце.

Пока длилось следствие, экс-чиновник полностью перечислил на расчетный счет заявителя по делу — НК «Роснефть» — сумму ущерба.

При этом по ходатайству следствия суд наложил арест на личные денежные средства обвиняемого в размере свыше 28 млн руб.

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Как уже рассказывал “Ъ”, аферу с арендой офиса в Хабаровске выявила служба безопасности «Роснефти», после чего в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление. Как установили следователи, преступление было совершено в период с 2014 по 2017 год. По материалам дела, занимавший тогда должность вице-президента НК «Роснефть» Виктор Ишаев, обманув руководство госкомпании, сдал «по явно завышенной стоимости» для нужд представительства компании в Хабаровске помещения площадью свыше 280 кв. м через принадлежавшее ему ООО «Бейс» (сейчас это представительство ликвидировано).

По подсчетам следователей, ежемесячная переплата составляла более 100 тыс. руб.

Сам господин Ишаев по ходу следствия выдвинутые против него обвинения называл абсурдными.

В итоге Виктор Ишаев был признан виновным в особо крупной растрате и приговорен к пяти годам колонии условно (прокуратура в прениях просила семь лет реального срока) и штрафу в размере 800 тыс. руб. Геннадий Кондратов получил четыре года условно (гособвинение требовало столько же, но в колонии) и 400-тысячный штраф.

Александр Александров