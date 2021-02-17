Растрату Виктора Ишаева осудили условно

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Он обвинялся в том, что, работая в 2013–2017 годах вице-президентом НК «Роснефть», вместе с бывшим главой представительства компании в Хабаровском крае Геннадием Кондратовым растратил из средств компании 7,5 млн руб. Экс-чиновник и его подельник получили условные сроки — пять и четыре года соответственно. Кроме того, суд наложил на них штрафы.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бывшего вице-президента НК «Роснефть» 73-летнего Виктора Ишаева и главы представительства нефтяной компании в Хабаровском крае 66-летнего Геннадия Кондратова Следственный комитет России расследовал чуть меньше года. Позже квалификация вменяемого фигурантам обвинения была изменена на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Все это время господин Ишаев находился под домашним арестом и успел перенести две операции на сердце.
При этом по ходатайству следствия суд наложил арест на личные денежные средства обвиняемого в размере свыше 28 млн руб.
Чем известен Виктор Ишаев
Как уже рассказывал “Ъ”, аферу с арендой офиса в Хабаровске выявила служба безопасности «Роснефти», после чего в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление. Как установили следователи, преступление было совершено в период с 2014 по 2017 год. По материалам дела, занимавший тогда должность вице-президента НК «Роснефть» Виктор Ишаев, обманув руководство госкомпании, сдал «по явно завышенной стоимости» для нужд представительства компании в Хабаровске помещения площадью свыше 280 кв. м через принадлежавшее ему ООО «Бейс» (сейчас это представительство ликвидировано).
Сам господин Ишаев по ходу следствия выдвинутые против него обвинения называл абсурдными.
В итоге Виктор Ишаев был признан виновным в особо крупной растрате и приговорен к пяти годам колонии условно (прокуратура в прениях просила семь лет реального срока) и штрафу в размере 800 тыс. руб. Геннадий Кондратов получил четыре года условно (гособвинение требовало столько же, но в колонии) и 400-тысячный штраф.