Годовой рост цен на продукты в УрФО составил 6,7%

В январе годовой темп прироста цен на продовольствие в Уральском федеральном округе (УрФО) вырос на 0,6 процентных пункта (п. п.) и составил 6,7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Такое ускорение было вызвано ростом издержек производителей на фоне ослабления рубля.

В частности, рост цен на свинину и мясо птицы вызвал рост цен на корма, биодобавки и ветеринарные препараты — это произошло в том числе из-за ослабления рубля, так как основная часть продукции является импортной или содержит импортные компоненты. По данным Центробанка, на стоимость мяса кур повлияли также вспышки птичьего гриппа в некоторых регионах России. Рыба, бананы, виноград и чай подорожали из-за сложностей с логистикой поставок продуктов из других регионов и стран.

Наибольший годовой рост цен на продукты был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Тюменской области, говорится в сообщении. Это связано с ценами на авиаперевозки и подорожанием бензина. При этом дизельное топливо почти не подорожало, так как производится местными небольшими заводами.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился относительно декабря на 0,3 п. п. до 4,4%. Как сообщил Центробанк, рост связан с подорожанием автомобильного бензина, который, в свою очередь, подорожал из-за повышения акцизов на моторное топливо и ставки налога на добычу полезных ископаемых.

В то же время годовой темп прироста цен на услуги вырос на 0,3 п. п. до 2,3%, говорится в сообщении. Это произошло из-за смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, на некоторые авиамаршруты. При этом из-за смягчения ограничений ускорилось подорожание на услуги по ремонту. Снижение цен на санаторно-оздоровительные, культурные и транспортные услуги замедлилось, цены остались ниже уровня января прошлого года.

Годовая инфляция в УрФО в январе составила 4,6%, что на 0,4 п. п. выше, чем в декабре 2020 года. В частности, в Свердловской области инфляция выросла на 0,8 п. п. до 5%. В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) прирост инфляции остался на уровне среднероссийского — 5,2%. Как следует из данных Центробанка, наиболее высокая годовая инфляция зафиксирована в Курганской области — 5,9%.

В России темп прироста потребительских цен в январе увеличился с 4,9 до 5,2%. Центробанк связывает это с ростом цен на мировых рынках и ослаблением рубля. Согласно прогнозу Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет максимума и в дальнейшем будет снижаться.

Михаил Мананников