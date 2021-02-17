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В Саратове обвинили жителя Московской области за попытку сбыта 4 кг наркотиков

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 29 августа 2020 года обвиняемый, входивший в состав преступной группы, забрал хранившиеся в тайнике на территории лесополосы Энгельсского района синтетические наркотики для последующего сбыта в другом регионе РФ. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Саратовской области. Из незаконного оборота было изъято около 4 кг запрещенных веществ.

Уголовное дело для рассмотрения направили в Энгельсский районный суд.

Мария Шахрай


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