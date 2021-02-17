Алтайские «Коммунисты России» просят прокуратуру проверить решение властей об отказе в митинге

Руководство партии «Коммунисты России» в Алтайском крае обратились в прокуратуру из-за отказа мэрии Бийска в проведении ими митинга 23 февраля «против буржуазного правительства и коррупции». В решении городской администрации отмечается, что в то же время будут проходить культурно-массовые мероприятия, альтернативное время и место для проведения акции чиновники не предложили. Партийцы подали уведомления о проведении пикетов.
Как в ряде регионов Сибири коммунисты планируют провести мероприятия 23 февраля, несмотря на запреты
«Бийский горком партии считает действия работников администрации незаконными, нарушающие статью 31 Конституции РФ (граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование). Просим вас провести проверку законности данного факта»,— говорится в документе (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”).
Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, на 23 февраля в честь Дня защитника Отечества митинги также запланировали и представители КПРФ. В ряде сибирских регионов коммунисты получили отказы в проведении мероприятий из-за коронавирусных ограничений.