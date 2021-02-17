Алтайские «Коммунисты России» просят прокуратуру проверить решение властей об отказе в митинге

Руководство партии «Коммунисты России» в Алтайском крае обратились в прокуратуру из-за отказа мэрии Бийска в проведении ими митинга 23 февраля «против буржуазного правительства и коррупции». В решении городской администрации отмечается, что в то же время будут проходить культурно-массовые мероприятия, альтернативное время и место для проведения акции чиновники не предложили. Партийцы подали уведомления о проведении пикетов.

«Бийский горком партии считает действия работников администрации незаконными, нарушающие статью 31 Конституции РФ (граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование). Просим вас провести проверку законности данного факта»,— говорится в документе (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”).

Как ранее писал “Ъ-Сибирь”, на 23 февраля в честь Дня защитника Отечества митинги также запланировали и представители КПРФ. В ряде сибирских регионов коммунисты получили отказы в проведении мероприятий из-за коронавирусных ограничений.

Юлия Сасевич