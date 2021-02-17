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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура расследует коммунальную аварию с 25 домами без холодной воды в Самаре

Начата проверка по факту коммунальной аварии, которая произошла в Самаре в среду. Происшествие случилось на Зубчаниновском шоссе в районе пересечения с Конным проездом. Речь идет о порыве водопровода. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В результате аварии без холодного водоснабжения остались 25 многоквартирных домов. Горячее водоснабжение и отопление осуществляется в штатном режиме»,– говорится в сообщении.

Сейчас место повреждения ремонтируется. В настоящее время 22 здания подключены к резервной линии водоснабжения. К другим трем домам подвозится вода на бойлерах.

После окончания ремонта коммунальные службы устранят наледь на проезжей части. Сроки окончания работ не называются.

Георгий Портнов


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