Павел Марков назначен генеральным директором Нижегородского водоканала

Генеральным директором муниципального Нижегородского водоканала назначили Павла Маркова, сообщили в мэрии. Ранее он с 2016 года руководил департаментом жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

«Нижегородский водоканал — непростой фронт, но уверен, что Павел Александрович справится с возложенными на него задачами по модернизации инфраструктуры и обеспечению нижегородцев холодным водоснабжением и водоотведением»,— сказал глава города Юрий Шалабаев. Исполнять обязанности руководителя департамента жилья будет заместитель директора Денис Скалкин.

Нижегородским водоканалом до 2020 года руководил Николай Николюк. В ноябре его задержали по подозрению в организации преступного сообщества, получении более 57 млн руб. взяток и покушении на мошенничество. Всего в деле семь фигурантов. Бывший гендиректор свою вину не признал, заявив, что из него «делают какого-то Пабло Эскобара, организатора банды».

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Приволжье” «Намыли дело».

Анастасия Еремина