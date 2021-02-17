В Екатеринбурге вновь заморозили конкурс по строительству мусоросортировочного комплекса

Конкурс по выбору концессионера для строительства мусоросортировочного комплекса для Екатеринбурга вновь приостановлен. Как пишет ЕАН со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, причиной стала жалоба Российского экологического оператора (РЭО), которую он подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. В чем суть жалобы, пока неизвестно.

Это не первый раз, когда конкурс приостанавливают из-за жалоб, поданных в ФАС. Ранее ООО «Новые технологии» и ООО «ИнтегралИнвест» подавали жалобы, однако обе были признаны необоснованными.

Напомним, конкурс на заключение концессионного соглашения о строительстве мусоросортировочного комплекса был объявлен в декабре 2020 года. Размер инвестиций в проект, по подсчетам свердловских властей, должен был составить не более 19,23 млрд руб., а срок действия соглашения — 30 лет.

Заявки на участие подали ООО «СРГ- Екатеринбург», ООО «Экологические системы» и АО «УБТ-Уралвагонзавод». Ранее министр ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что выбрать победителя планировалось в марте, а в течение последующих трех месяцев — заключить концессионное соглашение.