В марте в Екатеринбурге выберут инвестора строительства мусоросортировочного комплекса

Инвестора строительства мусоросортировочного комплекса, который планируют строить в Екатеринбурге должны выбрать в марте. Об этом на пресс-конференции рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По словам министра сейчас есть три претендента, но озвучивать кто именно подал заявки господин Смирнов не стал.

«Планируем что в марте будет выбран победитель и в течении трех месяцев будет заключено концессионное соглашение. Далее правительство Свердловской области вместе с инвестором и органами местного самоуправления будет выбирать участок, где будет строится новый мусоросортировочный завод с новым полигоном», — рассказал Николай Смирнов.

Отвечая на вопрос журналистов министр отметил, что сумма инвестиций определится по итогам конкурса. По предварительным подсчетам она составит от 10 до 15 млрд руб. «Полный объем средств — это средства концессионера с последующим возмещением за счет платы концендента. В тариф, из этих инвестиций, ни копейки не будет заложено», — добавил господин Смирнов.

Напомним, свердловское правительство планировало построить мусоросортировочный завод и полигон размещения ТКО возле поселков Большое Седельниково и Шабровский. Местные жители выступили против и провели два митинга в ноябре 2019 года. В акциях участвовали от 200 до 350 человек. В результате господин Смирнов заявил об отказе областных властей строить завод и полигон возле поселков.