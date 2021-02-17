Реализация продукции ПАО «Ижсталь» за январь выросла на 13%

В январе 2021 года ПАО «Ижсталь» реализовал 31 тыс. тонн продукции. Это на 13% больше, чем в январе прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.

Отметим, что наибольший рост продаж пришелся на калиброванный прокат и стальные фасонные профили высокой точности — он составил 65% и 80% соответственно. Отгрузка холоднокатаной ленты увеличилась на 35%, горячекатаного проката — на 9%. В разрезе стали реализация нержавеющей марки выросла на 160%, нержавеющей с никелем — на 62%, инструментальной легированной — на 218%, быстрорежущей — на 187%, конструкционной с никелем — на 17%.

«Постепенный рост потребления металла, наметившийся в конце прошлого года, позволяет вернуться к объемам реализации до пандемии»,— прокомментировал директор управления коммерческой деятельности ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.