В Воронеже задержали вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в отношении заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Юрия Бавыкина. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали сразу несколько источников в окружении чиновника, в городской думе и региональном правительстве.

Официального подтверждения информации со стороны представителей правоохранительных органов пока нет. По данным “Ъ-Черноземье”, претензии правоохранительных органов могут касаться работы господина Бавыкина в управе Коминтерновского района, так как вместе с ним, по предварительной информации, задержана заместитель руководителя управы по социально-экономическому развитию Светлана Васькова.

В пресс-службе мэрии в ответ на вопросы о задержании Юрия Бавыкина рассказали “Ъ-Черноземье”, что в случае, если мероприятия правоохранительных органов связаны с текущей деятельностью служащего, структурные подразделения администрации окажут все необходимое содействие правоохранительным органам. Муниципалитет не сомневается в том, что расследование будет проведено объективно и всесторонне.

Юрий Бавыкин возглавил градостроительный блок мэрии Воронежа в конце прошлого года. Кресло вице-мэра пустовало после ухода Владимира Левцева, в отношении которого СКР возбудил уголовное дело о присвоении 1,5 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). По версии следствия, Владимир Левцев на прошлой работе брал деньги из кассы государственного предприятия «Облкоммунсервис», но не вернул их. Напомним, 46-летний Владимир Левцев был согласован на должность вице-мера по градостроительству в мае 2019 года. Ранее он занимал посты директоров ГУП ВО «Облкоммунсервис» и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Юрий Бавыкин родился 28 ноября 1967 года Семилукском районе Воронежской области. Окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию, Институт Федеральной службы безопасности РФ, Российскую академию государственной службы при президенте. С 1994 по 2009 годы работал в региональном управлении ФСБ. В 2009-2013 годах — замруководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора. С 2013 по 2018 годы возглавлял управу Левобережного района Воронежа, с ноября 2018-го по декабрь 2020-го — управу Коминтерновского района.

Откуда в исполнительную власть Воронежа пришел Юрий Бавыкин, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «В мэрии Воронежа очередное узнаваемое назначение».

Андрей Цветков, Сергей Толмачев