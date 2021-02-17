В Екатеринбурге оштрафовали пенсионерку, которая вышла с пикетом в поддержку Навального

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 1 тыс. руб. 79-летнюю Галину Быстрыгину, которая в начале февраля вышла на одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом “Ъ-Урал” сообщили в пресс-службе суда. Она была признана виновной в нарушении ст. 20.6.1 КоАП (невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения) за нарушение обязательного режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Напомним, 6 февраля Галина Быстрыгина вышла на одиночный пикет возле Южного автовокзала с плакатом «Навальный — герой нашего времени!». По словам правозащитника Сергея Зыкова, ее задерживали пять сотрудников полиции, которые сначала доставили ее в опорный пункт полиции на вокзале, а затем увезли в отдел полиции № 12.