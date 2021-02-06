В Екатеринбурге задержали 79-летнюю женщину за пикет в поддержку Навального

В Екатеринбурге возле Южного автовокзала сотрудники полиции задержали 79-летнюю Галину Быстрыгину, вышедшую на пикет в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в facebook сообщил правозащитник Сергей Зыков.

Сначала задержанную доставили в опорный пункт полиции на вокзале, затем увезли в отдел полиции № 12. В данный момент на нее планируют составить протокол по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения) за нарушение обязательного режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.