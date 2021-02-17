Porsche рассекретил новое поколение спорткара GT3

Porsche 911 GT3. Фото: Porsche

Porsche 911 GT3. Фото: Porsche

Porsche 911 GT3. Фото: Porsche

Автомобиль получил расширенный кузов и облегченные элементы — кованые колесные диски, переднюю крышку из усиленного углеволокном пластика, облегченные стекла, оптимизированные тормозные диски, кожух задней части салона, спортивную выхлопную систему. Дополнительно снизить массу можно за счет опциональных карбон-керамических тормозов и сидений с углепластиковым каркасом.

Новый 911 GT3 оснащается 510-сильным атмосферным 4-литровым бензиновым мотором, который может сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией PDK.

Технически спорткар отличается от базового варианта новой передней подвеской на двойных поперечных рычагах с расширенной колеей и полностью переработанной задней подвеской. Автомобиль получил развитый диффузор и новое антикрыло с креплением «лебединая шея» — элементы имеют механическую регулировку в двух вариантах: для дорог общего пользования и гоночной трассы.

На «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») 20,8-километровый круг тест-пилот Porsche Ларс Керн на новом спорткаре проехал за 6:59.9, а на более коротком 20,6-километровом отрезке, использовавшемся ранее, было показано время 6:55.2 — на 17 секунды быстрее Porsche 911 GT3 предыдущего поколения.

Салон отличается цифровой приборной панелью с режимом Track Screen, в котором дисплеи по бокам тахометра отображают давление воздуха в шинах, давление масла, температура масла, уровень топлива в баке и температура охлаждающей жидкости, а также индикацию ассистента переключения передач с цветными полосками слева и справа от тахометра и заимствованную из автоспорта лампу отсечки оборотов.

В качестве опции для 911 GT3 предложен пакет Chrono Package с хронометром на передней панели и полукаркасом безопасности вместо задних сидений, а кроме того покупатели могут персонализировать машину по программе Porsche Exclusive Manufaktur. В ее рамках доступны облегченная карбоновая крыша, верхние части корпусов наружных зеркал из карбона, затемненные светодиодные матричные фары и выполненные в том же стиле задние фонари со световой дугой без красных элементов, черные легкосплавные колесные диски с окрашенным в цвет Guards Red или Shark Blue бортом обода, а также контрастные циферблаты тахометра и секундомера Sport Chrono, ремни безопасности и декоративные планки в интерьере.

Продажа нового Porsche 911 GT3 начнется в 2021 году. На российском рынке автомобиль появится в мае по цене от 13,1 млн руб.