«Авито Недвижимость»: спрос на гаражи в Екатеринбурге вырос на 10%

По итогам 2020 года спрос на покупку гаражей в Екатеринбурге вырос на 10%, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». Так, на одно объявление в городе приходилось в среднем по девять запросов. Предложение при этом снизилось на 4%. Средняя стоимость гаража составила 400 тыс. руб., что на 3% выше, чем в 2019 году.

В целом по стране спрос на гаражи в 2020 году вырос на 12%, предложение — на 6%. В среднем на одно объявление приходилось девять потенциальных покупателей. К самым дорогим гаражам в течение прошлого года относились железобетонные — в среднем 310 тыс. руб. за объект. Кирпичный гараж обходился в 250 тыс. руб., а металлический — в 80 тыс. руб.

Спрос на объявления по продаже машиноместа в Екатеринбурге снизился на 2%, несмотря на рост предложения на 39%. Средняя цена машиноместа в городе снизилась на 11% и составила 400 тыс. руб.

Наибольшей популярностью у покупателей машиномест в 2020 году пользовались подземные гаражи — 69% в общей структуре спроса, несмотря на самую высокую стоимость — 695 тыс. руб. за объект. Далее в рейтинге расположился многоуровневый паркинг, на который пришлось 23% спроса, такие машиноместа можно было приобрести примерно за 500 тыс. руб. Реже покупали места на крытых и открытых стоянках — 4% спроса, которые обходились в 360 тыс. руб. и 85 тыс. рублей в среднем соответственно.