Автодилеры сообщили о приостановке выдачи льготных кредитов на авто

Большинство банков приостановили выдачу кредитов на авто по льготным государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД). Причина в том, что средства, направленные государством для льготного кредитования, почти исчерпаны.

«Новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил. Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"»,— сказал «Прайму» собеседник из РоАД.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют с 2015 года. Они предусматривают, что банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля, покупаемого в рамках программ. Выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета. Сейчас это возможно при покупке автомобиля стоимостью до 1,5 млн руб. В последний раз Минпромторг выделил на эти программы 9 млрд руб.

О ситуации на российском рынке автомобилей — в материале “Ъ” «Авторынок включает заднюю».