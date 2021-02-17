Гендиректор «Русагро» стал одним из крупнейших владельцев Elementaree

Гендиректор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов увеличил с 5 до 15% долю в сервисе доставки наборов продуктов для быстрого приготовления еды в домашних условиях Elementaree. Он выкупил долю у Skolkovo Ventures, сообщил его представитель и подтвердил сам господин Басов. Условия сделки не разглашаются.

После выкупа 10% компании у Skolkovo Ventures господин Басов стал вторым крупнейшим владельцем Elementaree после ее основательницы Ольги Зиновьевой, рассказал представитель сервиса «Ведомостям». Управляющий партнер Skolkovo Ventures Павел Морозов назвал сделку возможностью зафиксировать прибыль от роста бизнеса за последние два года. По его словам, «фонд вышел с двукратной доходностью».

В сентябре 2020 года Максим Басов приобрел 5% Elementaree у первого инвестора компании Лоуренса Лепарда. Elementaree основан в 2014 году. Среди инвесторов сервиса — Российский фонд прямых инвестиций и Bonduelle, совладельцами также являются основатели ГК «Дамате» Наум Бабаев и Рашид Хайров.