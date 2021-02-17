На торгах не смогли продать имущество свинокомплекса «Дары Кубани» за 156 млн рублей

Аукцион по продаже имущества ООО «Сельскохозяйственное производственное предприятие “Дары Кубани”» признан не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Имущество предприятия выставили на торги в декабре 2020 года. участок площадью 135 кв. м, несколько нежилых зданий (административное здание, свинарники, цеха, навесы), коммуникации, оборудование и ТМЦ, а также свиньи: проверяемые хряки (8 голов), проверяемые свиноматки (147 голов), ремонтные свиноматки (152 голов) и поголовье свиней: группа откорм и группа 1-3 (1765 голов). Как сообщал “Ъ-Кубань”, начальная стоимость лота составляла 156 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СПП «Дары Кубани» зарегистрировано в Лабинске в 2005 году. Основной вид деятельности – разведение свиней. Размер уставного капитала – 4 млн руб. По итогам 2019 года выручка предприятия составила 122,8 млн руб., чистый убыток – 28 млн руб. Владельцем указан Норайр Хачатурян.

ООО СПП «Дары Кубани» признано несостоятельным решением Арбитражного суда Краснодарского края в ноябре 2018 года. С исковым заявлением в июне 2016 года в арбитраж обратились АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг». Сумма исковых требований составила 456,9 млн руб.

О том, почему «Дары Кубани» стали банкротом, читайте в материале Ъ-Юг «“Дары Кубани” пустят с молотка»

Алексей Белянин