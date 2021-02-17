Несырьевой экспорт России в 2020 году стал рекордным

Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров (ННЭ) из России за рубеж в 2020 году составил $161,3 млрд против $155,1 млрд в предыдущем году, сообщил Российский экспортный центр. По данным РЭЦ, это новый абсолютный рекорд, который стал уже третьим подряд.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах»,— сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина (цитата по «РИА Новости»). Кроме того, в декабре 2020 года Россия достигла максимального показателя по несырьевому неэнергетическому экспорту ($18,8 млрд). Предыдущий рекорд был в декабре 2017 года ($17,9 млрд).

В основе структуры ННЭ оказались металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В экспорте агропромышленной продукции наибольший рост показали экспортеры пшеницы, поставки которых выросли более чем на $1,8 млрд, и подсолнечного масла (рост более чем на $600 млн). Прирост также показал экспорт полиэтилена (на $449 млн по сравнению с 2019 годом).

По данным центра, больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта российские экспортеры поставили в Китай ($16,4 млрд), Казахстан ($12,3 млрд), Белоруссию ($9,4 млрд), Турцию ($8,15 млрд) и Нидерланды ($6,2 млрд).

Подробнее о ситуации с экспортом в 2020 году — в материале “Ъ” «Экспорт снимают с паузы».