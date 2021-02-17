В Новосибирске ревнивый студент зарезал одногруппника рядом с вузом

Управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области расследует убийство студента Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Как рассказали в ведомстве, по подозрению в совершении преступления задержан одногруппник погибшего.

Предварительно установлено, что 16 февраля во внеурочное время между двумя одногруппниками произошла ссора из-за девушки. Рядом со сквером НГТУ 22-летний студент достал кухонный нож и на глазах сокурсников зарезал 26-летнего соперника. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 14:20 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя молодыми людьми. Прибывшие на место происшествия оперативники задержали подозреваемого.

Илья Николаев