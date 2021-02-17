Россия увеличила вложения в госбумаги США на $1 млрд

Россия довела объем вложений в государственные ценные бумаги США до $6 млрд в декабре 2020 года, следует из данных Минфина США. В ноябре показатель был на уровне $4,9 млрд.

$1,2 млрд приходится на долгосрочные облигации (-$0,3 млрд). В краткосрочные облигации вложено $4,8 млрд (+$1,4 млрд).

Пик российских вложений в гособлигации США фиксировался в феврале 2013 года: тогда они достигали $164,3 млрд. Вывод резервов из американских гособлигаций Россия начала в 2014-м. В марте 2020 года вложения в госбумаги США находились на уровне $3,85 млрд.

О сокращении вложений международных инвесторов в развитые рынки — в материале “Ъ” «Инвесторы ищут пути развития».