«Барселону» загасили хет-триком

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов фактически убили интригу в двух представлявшихся примерно равными парах стартового раунда play-off. Проваливающийся в чемпионате Англии «Ливерпуль» уверенно — 2:0 — победил «Лейпциг» в Будапеште, куда встреча была перенесена из Германии. А ПСЖ, только что потерявший двух звезд атаки — Неймара и Анхеля Ди Марию, но не потерявший сделавшего хет-трик Килиана Мбаппе, удивительно жестоко — 4:1 — уничтожил на выезде «Барселону».

Содержание барселонского матча его шикарной «афише» соответствовало довольно долго. Кажется, ошибались и те, кто считал, что «Барселона» в ее нынешнем неидеально состоянии будет побаиваться ПСЖ, и те, кто не верил, будто обескровленная потерями Неймара и Анхеля Ди Марии могучая парижская атака способна на фейерверк. Все в плане остроты в этой встрече было в порядке.

«Барселона» едва не ужалила ПСЖ, когда Педри выкатил тонкую, точно в ритм передачу на Антуана Гризманна. Гризманн пробил с угла вратарской, но пробил все-таки в борьбе с Преснелом Кимпембе, и вышло не так уж сложно для вратаря Келйора Наваса. Французский клуб ответил похожей атакой, ключевую — автора решающего паса — роль в которой сыграл Килиан Мбаппе. Мауро Икарди очутился в полиции, пожалуй, даже поприятнее, чем только что была у Гризманна, но у него с ударом совсем не сложилось.

«Барселона» вышла вперед, когда Месси закинул мяч вперед на Фрэнки де Йонга. Это был не то чтобы смертельно опасный заброс, но бросаясь за ним де Йонг зацепился за колено Левина Курзава, и судье Бьорну Кейперсу пришлось назначать пенальти. Месси исполнил его на силу и не прогадал.

А ПСЖ вскоре показал, что и без Неймара с Ди Марией в состоянии разыгрывать изумительные комбинации. Эта была чертовски хороша — смены вектора, переводы на длинную дистанцию. Вылилось все в мягкую скидку от Марко Верратти на Килиана Мбаппе. Мбаппе до сих пор терзал «Барселону» в основном с левого фланга и в основном искал, терзая ее, партнеров. Теперь ему выпало ставить точку, и точка была классной. Мбаппе одним рывком, одним шагом ушел от защитника и вбил мяч в сетку, словно гвоздь в податливый пенопласт.

А оставшуюся после этого гола до перерыва четверть часа ПСЖ смотрелся, между прочим, посвежее и поизобретательнее. И «Барселона» продержалась с трудом.

А дальше все было для нее только хуже. «Барселона» по ходу этого сезона переживала скверные отрезки, когда совершенно не походила на себя недавнюю, эталонный клуб. Но ПСЖ после перерыва трепал ее уже слишком жестоко. Иногда — просто рвал на части. Это был тот случай, когда процесс созревания гола виден отчетливо. Созрел он после паса Верратти, заметившего, что Алессандро Флоренци готов к фланговому спринту. Флорнеци затем, оставив не у дел вратаря Марка-Андре тер Штегена, перевел мяч на Мбаппе, а французский лидер расстрелял уже почти пустые ворота.

А потом ПСЖ досталась возможность исполнить стандарт. И барселонская оборона, реагируя на подачу Леандро Паредеса, не уследила за Мойзе Кином. Телекамеры после этого гола ловили, разумеется, взгляд Месси — уже абсолютно потухший. Такой же, какой была в концовке барселонская игра.

ПСЖ мог уже спокойно «сушить» матч, но не отказал себе в удовольствии добавить градусов унизительности поражения испанского гранда. Резкую парижскую контратаку увенчал удар сделавшего хет-трик Килиана Мбаппе.

Нескучно было и в Будапеште, куда коронавирусные ограничения отправили участников матча «Лейпцига» с «Ливерпулем». Те, кто в курсе, какие беды сейчас переживают ливерпульцы и насколько плоха их защита, в начале игры, возможно, подумали, что наспех залатанные прорехи вот-вот порвутся. Первая же нормально склеившаяся атака «Лейпцига» привела к убойному удару головой Даниля Ольмо. «Ливерпулю» повезло — мяч угодил в штангу.

Но вот дальше он справлялся вполне сносно. Ведущие онлайна матча на BBC даже удивлялись: ну надо же, мы уже собирались хоронить «Ливерпуль», а это он в основном создает моменты! А если бы вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи был не в тонусе? Ведь это во многом благодаря ему лишившиеся своего поля хозяева пока не пропустили.

В конце концов, они все же пропустили. В этом матче ждали срыва у ливерпульской обороны, а рухнула немецкая. «Ливерпуль» открыл счет во втором тайме после страшной ошибки: Марсель Забитцер отдавал пас назад, а принимавший его Лукас Клостерман поскользнулся. Мяч достался Мохамеду Салаху, и тот, естественно, «Лейпциг» не простил.

А буквально через пять минут немецкий клуб снова безбожно сфальшивил сзади. На сей раз без каких-либо помех разбираться с Гулачи выпало другому замечательному форварду — Садио Мане. Мане разобрался не хуже Салаха. И «Ливерпуль» при всех своих трудностях может, кажется, спокойно смотреть в еврокубковое будущее. Ничуть не менее спокойно, чем ПСЖ.

Алексей Доспехов