Свердловские власти не исключают полного закрытия Среднеуральской птицефабрики

Правительство Свердловской области больше не рассматривает возможность поддержки Среднеуральской птицефабрики (входит в агрохолдинг «Равис» Андрея Косилова), рассказал “Ъ-Урал” собеседник, знакомый с позицией властей. Источник в минсельхозе региона подтвердил, что власти готовы к тому, что предприятие в Среднеуральске будет полностью закрыто. Осенью прошлого года власти предлагали Андрею Косилову при господдержке рассмотреть возможность переноса производственной площадки за пределы Среднеуральска. Но он отказался, считая такой вариант экономически нецелесообразным.

Напомним, в течение 2020 года птицефабрика закрыла убойный и перерабатывающий цеха, а также снизила производство мяса птицы бройлеров. В начале этого года из-за убыточности было закрыто производство бройлера. Основной причиной сокращения производства и, как следствие, персонала, стало отсутствие возможности отведения производственных стоков в очистные сооружения Среднеуральска. Отсутствие очистных сооружений также стало причиной многочисленных жалоб местных жителей на постоянный запах от предприятия.

«Сейчас для правительства важно, чтобы не пострадали рабочие. Очевидно, что по соглашению сторон они получили хорошие отступные. За год уволились порядка 800 человек, с жалобами в инспекцию труда никто не обращался. Только порядка 70 человек обратились на биржу труда. Отсюда вывод, что проблем с новой работой у людей не возникло. Сейчас на птицефабрике осталось порядка 120 человек. Скорее всего, в ближайшее время распрощаются и с ними»,— отметил собеседник.

Восстановить работу предприятия собственники готовы, как только будут подключены очистные сооружения. В их строительство, по словам господина Косилова, было вложено 100 млн руб. «А нам их так и не подключили, в эксплуатацию не ввели. Все стоки мы вынуждены были вывозить автомобилями, а это приводило к потерям и неэффективным затратам более 10 млн руб. в месяц. Если в первые три года, когда мы восстанавливали производство, мы работали с небольшой прибылью, то последние два года делается все, чтобы нас лишить возможности работать прибыльно»,— рассказывал ранее господин Косилов. Напомним, агрохолдинг «Равис» выкупил птицефабрику-банкрота в 2015 году. По словам Андрея Косилова, инвестиции в нее составили около 1,5 млрд руб.

По данным министерства энергетики и ЖКХ, для подключения птицефабрики необходимо предусмотреть ее мощности в проекте реконструкции очистных сооружений Среднеуральска. «Но в связи с отсутствием заявки предприятия на подключение после окончания реконструкции городских очистных в 2023 году, такая возможность на сегодняшний день отсутствует», — сообщили в министерстве.

Проблемы предприятия с утилизацией куриного помета, который не вмещается в пометохранилище и в результате загрязняет почву, привели к возбуждению уголовного дела в отношении гендиректора птицефабрики Максима Максимова по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды»). Кроме того, предприятие штрафовали за нанесение экологического ущерба.

Татьяна Дрогаева