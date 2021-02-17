6,7 процента в годовом выражении составил рост промышленных цен в январе 2021 года, сообщил Росстат. По сравнению с декабрем 2020-го годовые темпы роста оптовых цен ускорились вдвое, а помесячные — с 1,5% до 3,5%, причем во всех отраслях. В добыче за январь они подскочили до 8,5% (1,8% в годовом выражении), а в добыче металлических руд — до 9,4% (до 60,6% в годовом выражении). В обработке прирост отпускных цен за январь составил 2,6% (9,1% за год). По данным мониторинга ЦБ ценовых ожиданий предприятий, в январе 2021 года на предстоящий квартал они остались вблизи максимума последних лет — 3,9% в годовом выражении. Причина — рост цен на сырье, комплектующие и материалы.