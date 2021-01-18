Энергоэффективности обновили приоритеты

Минэкономики назвало новые приоритеты политики в области энергоэффективности. Среди ключевых направлений — повышение энергоэффективности к 2030 году на 30% от уровня 2021 года, дальнейшая модернизация генерирующих мощностей, котельных и тепловых сетей, развитие энергосервиса, привлечение внебюджетного финансирования, включая программы льготного банковского кредитования, и внедрение «белых» сертификатов. Как ожидают в ведомстве, реализация этих мер поможет снизить уровень выбросов парниковых газов в стране почти наполовину от текущего уровня к 2030 году.

Минэкономики представило госдоклад о состоянии энергосбережения и повышении энергоэффективности (ЭЭ) за 2019 год, а также назвало приоритеты госполитики в этой области на ближайшие девять лет. По данным доклада, в 2019 году впервые за пять лет в РФ на 1,6% снизилось значение энергоемкости ВВП (от уровня 2015 года), энергоэффективность росла во всех секторах потребления топливно-энергетических ресурсов, кроме теплоснабжения и добычи (наилучшие показатели — в обработке). Среди регионов наилучшим показателем в области ЭЭ обладает Москва, наихудшим — Липецкая область. В 2019 году в РФ было заключено 675 энергосервисных контрактов (в 2017-м — 489). Впрочем, «несмотря на положительную динамику, в 2019 году темпы повышения энергоэффективности экономики в России отставали от среднемировых», констатируют авторы доклада.

Как сообщил замглавы министерства Илья Торосов, обновленная версия плана повышения энергоэффективности, которую в августе 2020 года Минэкономики направило в правительство, установив новую цель по снижению энергоемкости на 2030 год — 35% от уровня 2017 года (или около 42% от 2009 года), скорее всего, будет принята в середине 2021 года, причем меры в области ЭЭ будут синхронизированы со стратегией низкоуглеродного развития (см. “Ъ” от 23 марта 2020 года) — ее принятие также ожидается в этом году. Среди приоритетов — повышение ЭЭ на 30% к 2030 году, улучшение диспетчеризации производства, транспортировки и потребления ресурсов, внедрение механизма «белых» сертификатов (сертификаты энергосбережения, подтверждающие снижение энергоемкости), развитие внебюджетного финансирования, в том числе программ льготного банковского кредитования (Минэкономики подтвердило консультации по данному вопросу со Сбербанком и ВЭБом).

По мнению ведомства, ключевым драйвером повышения ЭЭ будет модернизация объектов генерации, котельных и тепловых сетей. В транспорте предлагается стимулировать использование электро- и гибридных автомобилей и ужесточать требования по расходу топлива. Минэкономики также предлагает установить требования по ЭЭ для госзакупок, стимулировать расширение применения энергосервисных контрактов (в частности, за счет решения вопроса о компенсации энергосервисным компаниям потерь доходов из-за льготных тарифов; так, в декабре в Якутии был принят региональный закон, предусматривающий такую компенсацию из регионального бюджета) и ужесточать требования в строительстве, в том числе в области строительных материалов и систем освещения.

За счет реализации всех этих мер, по словам Ильи Торосова, к 2030 году общий объем выбросов парниковых газов в РФ совокупно снизится на 900 млн тонн СО2-эквивалента (от текущего уровня порядка 2 млрд тонн, без учета поглощения лесами), что составляет около 48%. Напомним, что утвержденная в ноябре 2020 года цель по снижению выбросов парниковых газов в РФ к 2030 году составляет минус 30% от уровня 1990 года (включая поглощение лесами), притом что текущий уровень выбросов уже составляет около минус 30% от 1990 года (без учета поглощения) и около минус 50%, если поглощение лесами и другими экосистемами учитывается. В ноябре 2020 года глава Минэкономики Максим Решетников называл меры по повышению ЭЭ и усиление поглотительной способности лесов (в том числе за счет изменения методики подсчета) ключевыми мерами климатической политики.

Ангелина Давыдова